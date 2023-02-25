CANİK BELEDİYESİ ARAMA KURTARMA EKİPLERİ 6 CANA UMUT OLDU

SAMSUN Canik Belediyesi Arama ve Kurtarma (CAK) Ekibi, Kahramanmaraş ve Elbistan'daki görevlerini tamamlayarak geri döndü. Görev aldıkları bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekip, 6 kişiyi de enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Canik Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibi, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye gitti. Görev aldıkları bir haftalık süre zarfında birçok noktaya giderek müdahalelerde bulunan ekip, 6 kişiyi de enkazlardan sağ olarak çıkardı. Canik Belediyesi Sivil Savunma Sorumlusu Mehmet Şişman, "AFAD ile beraber yaptığımız koordineli çalışmalar sonucunda, 6 vatandaşımızı kurtardık. 3. ve 4. günden sonra biz nokta atışlarına gittik. Ses dinlemesi ve termal kamera ile nokta belirledik. Bu belirlemeler sonucunda sadece bir gecede 32 farklı noktaya gittik" dedi.

'ARTÇILAR DEVAM EDERKEN ÇALIŞMALARIMIZI BIRAKMADIK'

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde yaşanan depremlerin ardından, göreve çağırılmaları durumunda yeniden bölgeye gidebilmek için hazır bir şekilde beklediklerini söyleyen belediye personeli Mehmet Ali Kanca, "Oradaki insanlarımıza Allah'tan yardım diliyoruz. Yaşanan acılar çok büyük. Görev verilmesi durumunda oraya da intikal edebiliriz" diye konuştu.

Erdoğan Güngör ise, "Belirlenen görev yerlerinde öncelikle enkaz güvenliğini alarak dinleme çalışmaları yaptık. Ardından arama kurtarmaya başladık.Çalışmalarımız sırasında artçı depremler de oldu. Ona rağmen güvenliğimizi alarak çalışmalarımıza devam ettik. Çünkü içerde hala bir can daha olma ihtimali vardı" şeklinde konuştu.