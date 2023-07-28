Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Aşure Günü dolayısıyla ilçedeki vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Belediye tarafından aşure dağıtımı gerçekleştirildi ve vatandaşlar bu jestten memnuniyetlerini dile getirdi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşlara aşure ikram etti.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününde tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından sevinçle kutlanan ve İslam aleminde kardeşlik, paylaşma ve dayanışmayı temsil eden Aşure Günü dolayısıyla ilçedeki vatandaşlarla bir araya gelerek onların Aşure Günü'nü tebrik etti. Canik Yeşilova Camii'nde Cuma namazı sonrasında ilçe sakinleriyle uzun süre sohbet eden, onlarla yakından ilgilenen Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Canik'te sevinç paylaşıldı

Belediye, Aşure Günü dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Canik Belediyesi tarafından özenle hazırlanan ve ikram edilmek üzere hazır hale getirilen aşureler belediye personelleri tarafından vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar, yapılan ikramlardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti.

Vatandaşlara aşure ikram eden, onlarla uzun süre sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşların Aşure Günü'nü tebrik ederek, "Birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın sembollerinden olan mübarek Aşure Günü'ne bir kez daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. İlçemizin farklı noktalarında hemşehrilerimize aşure ikramında bulunuyor, hep birlikte soframızın bereketini paylaşıyoruz. Cenab-ı Hakk birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Mübarek Aşure gününde tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Aşure Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. - SAMSUN