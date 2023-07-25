Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada muhtarlarla uzun süre sohbet eden, onlarla yakından ilgilenen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede program dahilinde gerçekleşen ve planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Canik'te her alanda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, muhtarlarla her fırsatta bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinlediklerini belirtti.

Talep ve önerileri dinledi

İlçedeki muhtarlarla her fırsatta bir araya geldiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'te tüm alanlarda gerçekleştirilen çalışmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini kaydetti. Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizin dört bir köşesinde çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Muhtar kardeşlerimizle her fırsatta bir araya geliyor talep ve önerilerini dinliyoruz. İlçemize en kaliteli hizmetleri kazandırmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımız esnasında muhtarlarımızla sürekli olarak istişareler gerçekleştiriyoruz. İlçemizi daha da güzelleştirmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Görevlerini özveriyle sürdüren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İbrahim Sandıkçı'nın ev sahipliğinde Canik Belediye Meclis Üyeleri'nin de yer aldığı toplantıya YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, YEDAŞ Dağıtım Direktörü Ümit Yaşar Kışla, YEDAŞ Koordinatörleri, YEDAŞ Samsun Bölge Müdürü Emin Uğur Asan, Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç ve muhtarlar katıldı. - SAMSUN