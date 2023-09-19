Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocuklar ve gençler için yeni projeler hazırlıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede çocuklar ve gençler için yeni projelerin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Başkan Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde yapılan çalışmaları inceledi ve çocuklar ve gençler için gelecek projelerin müjdesini verdi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede çocuklar ve gençler için yeni proje hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Çocuklar ve gençlerin bilim ve teknolojiyle buluştuğu Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, çanta ve kırtasiye seti desteği, ilçedeki yükseköğrenim öğrencilerine yönelik fatura desteği ile birçok çalışmaya imza atan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Gençlerimiz için yeni projeler üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Yeni projeler yolda

Öğrencilerin ve velilerin gözdesi olan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde özel olarak oluşturulan keşif alanları, atölyeler, laboratuvarlar ve uygulama alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Sandıkçı, çocuklar ve gençler için yeni projelerin geleceğinin müjdesini verdi. Sandıkçı, "Çocuklar ve gençlerimizin deney ve gözlem çalışmaları gerçekleştirdiği, kendilerini keşfettiği Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl ilçemizde ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilerimize çanta ve kırtasiye setlerini hediye ettik. Çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin kaliteli ve nitelikli bir şekilde eğitim alması, onların her yönden kendilerini geliştirmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kültür ve sanat etkinliklerimizle birlikte ilçemizin eğitimde olan liderliğini sürdürecek, ailelerimizi sevindirecek yeni projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN