CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS ile ortak proje geliştirdi

CANiK'in de içinde bulunduğu SYS Grup Şirketlerinden AEI Systems ile UNIROBOTICS'in Nurol Makina ortaklığında geliştirdiği proje kapsamında önemli bir aşama kaydedildi. Türkiye savunma sanayisinin İngiltere'de yatırımları bulunan iki devi, güçlerini birleştirdi.

CANiK'in de içinde bulunduğu SYS Grup Şirketlerinden AEI Systems ile UNIROBOTICS'in Nurol Makina ortaklığında geliştirdiği proje kapsamında önemli bir aşama kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye savunma sanayisinin İngiltere'de yatırımları bulunan iki devi, güçlerini birleştirdi. Geçen eylül ayında İngiltere'nin başkenti Londra'daki DSEI 2023'te işbirliğine imza atan AEI Systems ile UNIROBOTICS ve Nurol Makina, geliştirdikleri ortak projede, önemli bir aşama kaydetti.

CANiK'in de içinde bulunduğu SYS, Birleşik Krallık'a yatırım kararı sonrasında köklü İngiliz şirketi AEI Systems'ı satın almıştı. Yine Türkiye'nin önemli askeri araç üreticilerinden Nurol Makina da İngiltere'de stratejik bir kararla kurduğu NUROL MAKINA UK şirketi ile çalışmalarını farklı bir boyuta taşıdı. İki Türk devi, İngiltere'deki bu operasyonlarını ortak bir projede birleştirerek güçlerini daha da artırdı.

Test atışları İngiltere'de gerçekleştirildi

Gerçekleştirilen proje kapsamında AEI Systems'ın üretimi olan orta kalibre topu ve UNIROBOTICS'in milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kulesi kullanıldı. NUROL MAKINA UK koordinasyonunda ilerleyen projede, Nurol Makina'nın yeni Ejder Yalçın 4X4 aracı üzerine AEI Systems düşük geri tepmeli 30x113 mm topu VENOM LR ve UNIROBOTICS tarafından üretilen yerli ve milli UKSS TRAKON entegre edildi.

Ejder Yalçın 4x4'e entegre olarak, geçen hafta İngiltere'de ortaklaşa icra edilen başta ilk statik atışlar olmak üzere tüm test atışlarını başarı ile tamamladı. Yapılan açıklamada, bundan sonraki aşamada stabilizasyon sistemi aktif olarak atış testleri yapılmaya başlanacağı belirtildi.

Geleceğin teknolojilerini üreten dünya şirketi

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Global savunma sanayisinde çeyrek asrı geride bırakan şirketimiz, 2022 itibarıyla da orta kalibre silah ve bu silahların uzaktan kumandalı atış kontrol sistemleri alanında projeleri hayata geçirmeye başladı. AEI Systems ile birlikte orta kalibre top sistemleri alanında, geleceğin teknolojilerini üreten bir şirket haline geldik. Bu başarımızı savunma sanayisinde dünyaya kendini kanıtlamış köklü bir şirket olan Nurol Makina işbirliği ile taçlandırdığımız için mutluyuz. İki şirketin farklı yeteneklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan yeni nesil hafif zırhlı araç Ejder Yalçın 4X4'ün başarı yolculuğunun, VENOM LR ve TRAKON ile birlikte katlanarak süreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Teknolojik katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz"

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç ise "UNIROBOTICS olarak, tasarladığımız ve ürettiğimiz stabilize sistemler ile küresel bir aktör olma hedefiyle dünya genelinde artan özel silah sistemleri taleplerine de yanıt verebilmeyi amaçlıyoruz. Mekanik, elektronik, gömülü yazılım ve sistem düzeyinde yazılım alanlarında yüksek teknolojili ürün ve sistemler geliştiriyoruz. Silah sistemleri entegrasyon çalışmalarımız, aktif dengeleyicili kuleler, uzaktan kontrol sistemleri ve silah yönetim sistemleri üzerinde odaklanmaktadır. UNIROBOTICS'i, silah kuleleri konusunda deniz ve kara platformlarında parlak bir geleceğin beklediğine inanıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyor, silah kulelerimizi ülke dışında rekabet avantajı sağlayacak ana ürünlerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu projede de Grup Şirketlerimizden olan AEI Systems'ın 30mm topunu, Nurol Makina'nın Ejder Yalçın 4X4 aracına entegre ettik ve kulenin konstrüksiyonun testi amacı ile statik atışları İngiltere'de gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.