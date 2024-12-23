Cangxian Aslan Dansı: Geleneksel Sanatın Yaşatılması

SHİJİAZHUANG, 23 Aralık (Xinhua) -- Uzun bir geçmişe sahip eşsiz bir halk sanatı olan Cangxian Aslan Dansı, 2008 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine alındı. Son yıllarda yerel makamların politika ve finansman desteği sayesinde bu geleneksel sanat başarılı bir şekilde yaşatılıyor. Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Cangxian ilçesinde dokuz kayıtlı aslan dansı ekibi ve yaklaşık 1.000 dansçı bulunuyor.