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Cangxian Aslan Dansı: Geleneksel Sanatın Yaşatılması

Cangxian Aslan Dansı: Geleneksel Sanatın Yaşatılması
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Cangxian Aslan Dansı, 2008 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras olarak tescillendi. Son yıllarda yerel yönetimlerin destekleriyle geleneksel sanatın devam etmesi sağlanıyor.

SHİJİAZHUANG, 23 Aralık (Xinhua) -- Uzun bir geçmişe sahip eşsiz bir halk sanatı olan Cangxian Aslan Dansı, 2008 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine alındı. Son yıllarda yerel makamların politika ve finansman desteği sayesinde bu geleneksel sanat başarılı bir şekilde yaşatılıyor. Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Cangxian ilçesinde dokuz kayıtlı aslan dansı ekibi ve yaklaşık 1.000 dansçı bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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