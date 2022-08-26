Candan Yüceer'den Tarım Bakanı Kirişci'ye: 'Ab'nin Tarım Zehri Nedeniyle İade Ettiği Ürünler İç Piyasaya mı Sürüldü?'

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, AB ülkeleri tarafından limitlerin üzerinde veya yasaklı pestisit kalıntısı saptanarak Türkiye’ye iade edilen gıda ürünlerinin iç piyasaya sürüldüğü iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Yüceer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye “Tarım zehri nedeniyle iade edilen tarım ürünlerine ne olmaktadır? İade edilen zehirli ürünler iç piyasaya sürülmüş müdür? Sürülmediyse ne yapılmıştır” diye sordu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, AB ülkeleri tarafından limitlerin üzerinde veya yasaklı pestisit kalıntısı saptanarak Türkiye'ye iade edilen gıda ürünlerinin iç piyasaya sürüldüğü iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Yüceer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye "Tarım zehri nedeniyle iade edilen tarım ürünlerine ne olmaktadır? İade edilen zehirli ürünler iç piyasaya sürülmüş müdür? Sürülmediyse ne yapılmıştır" diye sordu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Yüceer; Zehirsiz Sofralar Platformu'nun, Türkiye kaynaklı gıda ürünlerinde limitlerin üzerinde veya yasaklı pestisit saptandığına ilişkin AB ülkelerinden 2021 yılında 372, 2022 yılının ilk altı ayında 259 bildirim alındığına ilişkin açıklamasını anımsattı.

Pestisit kalıntılarına ilişkin denetim sonuçlarının şeffaflıkla paylaşılmamasına değinen Yüceer, şunları ifade etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı, pestisit kalıntıları konusunda iç pazarda denetimler yapmaktadır. Ancak denetim sonuçlarının taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdalarda olduğu gibi şeffaflıkla paylaşılmaması ve ihraç edilen ürünlerde pestisit kaynaklı bildirimlerin artması, iç pazara sunulan ürünlerde daha fazla pestisit bulunabileceğine dair tüketicilerde endişe yaratmaktadır. Bakanlık yetkilileri tarafından Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne (GGBS), ülke genelindeki tüm gıda ve yem işletmeleri, bu işletmelere yönelik denetimler, alınan numuneler, numunelerin analiz sonuçları, işletmelere uygulanan idari cezalar, yaptırımlar, ithalat ve ihracat kayıtları gibi bilgiler girilmektedir. Ancak, bu bilgiler halkın erişimine açık değildir."

Tarımsal ihraç ürünlerinde pestisit kullanımının Türkiye'nin ticari itibarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Candan Yüceer, "Avrupa Komisyonu, 2019 yılında Türkiye'den gelen limon, yeşil biber, nar ve asma yaprağında tespit edilen tarım zehirleri sebebiyle bu ürünlerin daha sık analiz edilmesine karar vermiştir. Tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan Türkiye, ihraç ürünlerinde pestisit kullanıldığının uluslararası ölçekte ortaya konması ile ticari itibarını kaybetmektedir" dedi.

Yüceer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den şu soruların yanıtını istedi:

-Son 10 yılda ülkemizde yürütülen kalıntı izleme çalışmalarında, il il belirtilmek üzere, kaç adet gıda ürününde pestisit analizi yapılmıştır? Yapılan analizlerin sonuçları nasıldır?

-Türkiye'de kullanılan yıllık pestisit miktarı ne kadardır? Kullanılan pestisitlerin ekili alana göre dekar başına kullanım miktarı ne kadardır?

-Tarım zehirleri sebebiyle Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden Türkiye'ye geri dönen gıda ürünlerinin rekor seviyeye ulaşmasının nedeni nedir?

-Tarım zehri nedeniyle iade edilen tarım ürünlerine ne olmaktadır? İade edilen zehirli ürünler iç piyasaya sürülmüş müdür? Sürülmediyse ne yapılmıştır?

-2016 yılından bu yana kaç çeşit tarım ürünü tarım zehri nedeniyle iade edilmiştir?

-2016 yılından bu yana tarım zehri nedeniyle Rusya ve AB ülkeleri tarafından iade edilen tarım ürünü miktarı nedir? İade edilen ürünlerin değeri toplamda kaç Türk lirasıdır?

-Çiftçilerimizin bütün risklere rağmen pestisit kullanımına devam etmelerinin sebebi nedir?

-Dünyada yasak olmasına rağmen ülkemizde kullanımına devam edilen pestisit var mıdır? Varsa bunun önüne geçmek Bakanlığınızın yaptığı çalışmalar nelerdir?

-Ülke genelindeki tüm gıda ve yem işletmeleri, bu işletmelere yönelik denetimler, alınan numuneler, numunelerin analiz sonuçları, işletmelere uygulanan idari cezalar, yaptırımlar, ithalat ve ihracat kayıtları gibi bilgilerin girildiği 'Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi' neden kamunun erişimine açılmamaktadır?