Candan kardeşler Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi

İSTANBUL - "Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişlerdi. 3 gündür gözaltına olan ve sorguları 4'er saat süren Candan kardeşler, mal varlıklarının olmadığını sosyal medyadaki paylaşımları için şov yaptıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Candan kardeşler ve şüpheli Hacı İsrafil S. de Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.