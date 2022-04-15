Çançiçeklerinin Mavisiyle "Büyülü Orman" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çançiçeklerinin Mavisiyle "Büyülü Orman"

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

elçika'nın başkenti Brüksel'den çok uzakta olmayan Halle ormanını bu günlerde ziyaret edenler kendilerini büyülü bir ormandaymış gibi hissediyor.

elçika'nın başkenti Brüksel'den çok uzakta olmayan Halle ormanını bu günlerde ziyaret edenler kendilerini büyülü bir ormandaymış gibi hissediyor. Bu büyülü ortamı yaratansa açan mavi renkli çançiçekleri. Her yıl Nisan ayında dünyanın dört bir yanından turistler, 7 ila 10 gün boyunca bu çiçekleri görmek için 'Mavi Orman'a akın ediyor

Çançiçeklerinin Mavisiyle Büyülü Orman

DailyMotion.com / Güncel

Brüksel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title