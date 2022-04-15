Çançiçeklerinin Mavisiyle "Büyülü Orman"

elçika'nın başkenti Brüksel'den çok uzakta olmayan Halle ormanını bu günlerde ziyaret edenler kendilerini büyülü bir ormandaymış gibi hissediyor. Bu büyülü ortamı yaratansa açan mavi renkli çançiçekleri. Her yıl Nisan ayında dünyanın dört bir yanından turistler, 7 ila 10 gün boyunca bu çiçekleri görmek için 'Mavi Orman'a akın ediyor

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