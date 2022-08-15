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Canan Kaftancıoğlu'na Erdoğan'a yönelik açıklamaları nedeniyle "hakaret" soruşturması

Canan Kaftancıoğlu'na Erdoğan'a yönelik açıklamaları nedeniyle 'hakaret' soruşturması

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerin incelenmesi sonucunda İstanbul Planlama Ajansı merkezinde 12 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda, Canan Kaftancıoğlu'nun konuşmasında Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca soruşturma yürütülecek.

CUMHURBAŞKANI'NIN AVUKATLARI DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUÖte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatlarınca da Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak cezalandırılması talep edildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Recep Tayyip Erdoğan Canan Kaftancıoğlu İstanbul Güncel Haberler

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