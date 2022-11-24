Canan Kaftancıoğlu ile sahada yedi saat: CHP sokakta ne vaat ediyor, kadınlar ne anlatıyor, Kürt seçmen ne diyor, Altılı Masa ve 'ortak aday' için ne...

Refah Partisi'nden AKP'ye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 25 yıllık siyasi iktidarın son bulmasıyla daha çok duyduk Canan Kaftancıoğlu'nun adını... Sonuçlarda "Kaftancıoğlu" etkisi hep konuşuldu.

Refah Partisi'nden AKP'ye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 25 yıllık siyasi iktidarın son bulmasıyla daha çok duyduk Canan Kaftancıoğlu'nun adını… Sonuçlarda "Kaftancıoğlu" etkisi hep konuşuldu.

Yine bir seçim öncesindeyiz…64 milyon olacağı tahmin edilen seçmenin yüzde 20'sine sahip İstanbul yine önemli.

CHP İstanbul il örgütü haziran ayından bu yana '80 Günde Devr-i Alem' çalışması kapsamında haneleri ziyaret ediyor. Hedef 4 milyon 552 bin 560 hanenin kapısını çalmak, bir kez değil en az üç kez ziyaret etmek.

Kapı kapı ziyaretlerde evde yaşayanların sayısı, sorunları, engelli birey olup olmadığı not ediliyor öbek (alanda çalışan kişi) sorumlusu tarafından. Notlar, il örgütünün veri tabanına işleniyor. Böylece İstanbul'a ilişkin bir fotoğraf çıkarılıyor. Sonuçlar Kemal Kılıçdaroğlu ile de paylaşılıyor. Sadece bu değil CHP'nin temel politikaları da anlatılıyor ki en anahtar proje Aile Destekleri Sigortası projesi.

31 Mart seçimleri sonuçlarına göre Eyüpsultan'da AKP, 4 bin civarında oyla CHP'nin önünde. Büyük bir fark yok. Belediye Meclisi sayısında ise bu fark 8 bine çıkıyor.

Kozmopolit bir ilçe olan Eyüpsultan'daki Canan Kaftancıoğlu'nun 80 Günde Devr-i Alem çalışmasını yerinde takip ettik, gözlemledik kameraman-editör arkadaşım Faruk Ekici ile birlikte.

100 kişilik ekiplerle evlerin kapısı çalınıyor. Kadın erkek dengesine dikkat ediliyor ama gözlemlerimde erkek sayısının daha fazla olduğunu söylemem gerekiyor. Oysa Refah Partisi geleneğinde kadınların mobilizasyonu çok önemli siyasal sonuçlar üretmişti. Canan Kaftancıoğlu'na soruyorum.