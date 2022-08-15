Canan Kaftancıoğlu Hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Gerekçesiyle Soruşturma Başlatıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, partisinin Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda söylediği “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” sözleri nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, partisinin Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda söylediği "Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" sözleri nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP'nin 12 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya'daki merkezinde düzenlediği Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda söylediği sözler nedeniyle Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

KAFTANCIOĞLU'NUN KULLANDIĞI İFADELER KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ BULUNDU

Kaftancıoğlu'nun söz konusu toplantıda söylediği "Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kaftancıoğlu'nun 'küçük düşürücü, aşağılayıcı ve hukuk düzeni tarafından hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir üslup ile yüz kızartıcı ifadeler kullanmak suretiyle Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve haysiyetini zedelediği" savunuldu.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Dilekçede ayrıca, "Şüpheli hiçbir ahlaki ve toplumsal değerle bağdaşmayacak şekildeki ifadelerle müvekkilime alenen hakaret etmiş ve bu hakaretleri basın yoluyla yapması sebebiyle suçun nitelikli hali sübut bulmuştur" denilerek, Kaftancıoğlu'nun 'cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise şikayet dilekçesi üzerine Kaftancıoğlu hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlattı.