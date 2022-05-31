Canan Kaftancıoğlu, denetimli serbestlikle tahliye oldu - Haberler

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Canan Kaftancıoğlu, denetimli serbestlikle tahliye oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi işlemlerinin ardından denetimli serbestlikle tahliye oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi işlemlerinin ardından denetimli serbestlikle tahliye oldu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamıştı. Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelmiş, buradaki işlemlerinin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti. Aldığı cezanın yatarının 3 yıldan az olması nedeniyle denetimli serbestlik uygulanacak olan Kaftancıoğlu, akşam saatlerinde tahliye oldu.

(Şaban Tektaş/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Canan Kaftancıoğlu Yargıtay İstanbul Güncel Haberler

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