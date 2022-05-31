Canan Kaftancıoğlu, denetimli serbestlikle tahliye oldu - Haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi işlemlerinin ardından denetimli serbestlikle tahliye oldu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamıştı. Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelmiş, buradaki işlemlerinin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti. Aldığı cezanın yatarının 3 yıldan az olması nedeniyle denetimli serbestlik uygulanacak olan Kaftancıoğlu, akşam saatlerinde tahliye oldu.

(Şaban Tektaş/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel