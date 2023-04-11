Canan Kaftancıoğlu: Bu Aç Gözlülere Sandıkta Göstereceğiz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Ataköy’de bulunan deprem toplanma alanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tekrar konut imarına alınmasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Halkının deprem toplanma alanı olan yeri giderayak peşkeş çekmeye devam ediyorlar hala. Bu aç gözlülere sandıkta göstereceğiz” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Ataköy'de bulunan deprem toplanma alanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tekrar konut imarına alınmasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Halkının deprem toplanma alanı olan yeri giderayak peşkeş çekmeye devam ediyorlar hala. Bu aç gözlülere sandıkta göstereceğiz" dedi.

İstanbul Ataköy 1. Kısım'da yeşil alan ve deprem toplanma alanı olarak kullanılan 564 ada, 14 parselle ilgili yapılması planlanan araziye otel yapılmak istenildi. Ancak Ataköylü Mahallesi sakinlerinin tepkisi üzerine şirket bu alana otel yapamayınca bu seferde rezidans yapmak için çalışmalara başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satılan araziyi alan şirket, önce budama bahanesiyle alanda bulunan ağaçları kesti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Twitter hesabından yaşananlara tepki gösterdi. Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"2014 yılında bu planı mahkemece iptal edilen yere 2022 yılında Bakanlık tekrar konut imarına alıyor. TOKİ'nin kamusal kullanıma açması gereken, hatta bölge halkının deprem toplanma alanı olan yeri giderayak peşkeş çekmeye devam ediyorlar hala. Bu aç gözlülere sandıkta göstereceğiz."