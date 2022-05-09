Çanakkaleli gençler atalarının izinde Samsun'a pedal çevirecek

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Bisiklet Platformu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen " Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde Samsun Turu" etkinliği başladı.

Kordon Boyu'ndaki Troya Atı önünde bir araya gelen bisikletçileri burada Vali İlhami Aktaş karşıladı.

Platform üyelerinden bin 100 kilometre sürecek etkinlik hakkında bilgi alan Aktaş, kendilerine başarı dileğinde bulundu.

Bisiklet Platformu Gönüllüsü Doğancan Çetin, gazetecilere, 10 günde 1100 kilometre pedal çevirerek Samsun'a ulaşacaklarını söyledi.

Bu turun amacının bisiklet kültürüne, bisiklet ile ulaşıma bir farkındalık getirmek olduğunu belirten Çetin, "Aynı zamanda da Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetlerimizi iletmek için bu turu gerçekleştiriyoruz. Bu turun son 50 kilometresi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıktığındaki kurtuluş yolu olacak. Biz de o kurtuluş yolu içerisinde demir atlarımız ile birlikte Çanakkale'den Samsun'a kadar pedal çevireceğiz." dedi.

Berfin Bulut ise ilk kez uzun sürüşe çıktığını ifade ederek, "Amacımız atamıza kendi beden gücümüz ile saygımızı, sevgimizi göstermek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Doğancan Çetin, Berfin Bulut, Kazim Uzun, Ahmet Fahir Dediler, Can Düzdaş, Kerem Özpınar, Tugay Çerezci ve Buğra Yiğit Çanakkale'den Samsun'a uzanan bisiklet yolculuğu başladı.

8 bisikletli Çanakkale'den ilk olarak Biga'ya ardından Bursa, İznik, Hendek, Bolu, Çerkeş, Tosya, Gümüşhacıköy ve Kavak güzergahını izleyerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'a ulaşacak.

Törene, Belediye Başkan Vekili Birten Sarıbaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin ile vatandaşlar katıldı.