Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılı Etkinliği: Savaşanların Torunları Barış İçin Bir Araya Geldi

Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılı Etkinliği: Savaşanların Torunları Barış İçin Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Çanakkale Savaşları'na katılan askerlerin torunları, Gelibolu'da düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek barış ve savaşın önemine dikkat çekti. Belediye Başkanı Soyuak, savaşın yıkıcılığını ve barışın kıymetini vurguladı.

Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı kapsamında Çanakkale Savaşları'na katılan askerlerin yakınları, Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Savaşanların Torunları 110 Yıl Sonra Barış İçin Toplanıyor" adlı etkinlikte bir araya geldi.

Gelibolu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, yakınları Çanakkale Savaşları'na katılmış İngiltere ve Avustralya'dan toplam 13, Fransa'dan 25, Türkiye'den 35 konuk katıldı.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, burada yaptığı konuşmada, barışın önemine dikkati çekti.

Çanakkale Savaşları'na katılan askerlerin torunları olarak barışın sesi olmak için toplandıklarını belirten Soyuak, "Çanakkale Muharebeleri yalnızca bir askeri müdahale değil, aynı zamanda insanlığın hafızasında derin izler bırakan bir dönüm noktasıdır. Çünkü 110 yıl önce burada farklı meziyetlerden gelen gençler idealler ve vatan sevgisi uğruna hayatlarını ortaya koydular. Onların fedakarlığı bizlere savaşın yıkıcılığını ve barışın kıymetini öğretmiştir." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Savaşları'nda bir bulut tarafından yutularak yok olduğuna dair hikayelere konu olan 5. Norfolk Taburu askerlerinden Robert John Crowe'un oğlu Gallipoli and Dardanelles International Başkanı John Crowe da seneler önce dedesinin ayak bastığı topraklarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından emekli Tuğgeneral ve siyaset bilimci Haldun Solmaztürk, Çanakkale Savaşları'nı anlatan bir sunum yaptı.

Gelibolu Derneği Başkanı Süleyman Taş da Çanakkale Savaşları'na ilişkin bazı anıları anlattı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
