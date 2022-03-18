Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitler anıldı - Haberler

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Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitler anıldı

İhlas Haber Ajansı - Doğukan Gürel - Güncel
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Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitler anıldıANKARA Çanakkale Zaferi'nin 107.yılında polis şehitleri düzenlenen törenle anıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitler anıldı

ANKARA Çanakkale Zaferi'nin 107.yılında polis şehitleri düzenlenen törenle anıldı.

Gülveren Polis Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, kuran tilaveti okunması, şehit defterliğinin imzalanması ardından şehit mezarlıkları ziyaret edilerek kırmızı ve beyaz karanfil bırakıldı. Günün anlam ve önemi kapsamında şehit defterliğine yazdıklarını okuyan Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, program sonunda kabirleri ziyaret ederek karanfil bırakıp, şehit aileleriyle sohbet etti.

Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitler anıldı

Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitler anıldı

Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitler anıldı

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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