Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Bodrum'da bir dizi etkinlik gerçekleşti

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Bugün ise 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni, sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen resmî tören ile başladı. Törene Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Garnizon Komutanı Personel Albay Güngör Gündoğan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye başkan yardımcıları, ilçe protokolü, şehit aileleri, Gaziler, siyasi parti başkan ve üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Heykeli'ne çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askerler tarafından tören atışı gerçekleştirildi.

Törende günün anlam ve önemine yönelik konuşma yapan Yüzbaşı Ali Şahin şunları söyledi:

"107 yıl önce bugün, 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gündür. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur."

Meydandaki tören sonrası, Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen kahvaltıda gaziler ve şehit yakınları ilçe protokolü ile bir araya geldi.

"Çanakkale Geçilmez" ile Mehmetçikler Duygu Dolu Anlar Yaşattı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşmaların ardından öğrencilerin sahnelediği "Çanakkale Geçilmez" adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Öğrencilerin temsili Mehmetçik rolü olarak sergiledikleri oyun performansı, salonda duygu dolu anlar yaşattı. Çanakkale ruhunu yaşatan öğrencilere Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe çeşitli hediyeler verdi.

Etkinlikler kapsamında, Belediye Meydan'ında, Belediye Cenaze Hizmetleri Birimi tarafından şehitlerimiz için mevlit okutulup lokma ikram edildi. Bodrum Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri ise cephede Mehmetçiğin bir öğünlük yemeği olan üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı.

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