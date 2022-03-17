Çanakkale'de deniz zaferi törenleri nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Haberler

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Çanakkale'de deniz zaferi törenleri nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'de deniz zaferi törenleri nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Çanakkale'de, "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı" törenleri dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi.

Çanakkale'de, "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı" törenleri dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentteki ilk ve orta dereceli okulların, törenler nedeniyle 18 Mart Cuma günü bir gün tatil edildiği duyuruldu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) internet sitesinden yapılan açıklamada ise kutlama programı dolayısıyla kentte yoğunluk yaşanacağı, bu nedenle kurumda yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bazı derslerin çevrim içi gerçekleştirilmesi, bu tarihte yapılamayan derslerin telafilerinin 19-20 Mart tarihlerinde yapılması, üniversite personelinin;, güvenlik görevlileri, sağlık personeli ve idari birim yöneticileri hariç aynı gün idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

AA / Burak Akay - Güncel

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