Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı coşkuyla kutlanacak

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü yarın törenlerle kutlanacak, şehitler bir kez daha saygıyla anılacak.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle ilk tören, saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda gerçekleşecek. Çelenklerin Atatürk Anıtı'na konulmasıyla başlayacak törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 16 Şubat 1994 tarihinde Çanakkale'ye verilen ve üzerinde ' Çanakkale Geçilmez' yazılı altın madalya protokol üyeleri tarafından Türk bayrağına toka edilecek. Çanakkale Boğazı'ndaki TCG Kınalıada korvetinden yapılacak 21 pare top atışıyla birlikte saygı duruşunda bulunulacak. Buradaki tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erecek.

Saat 16.00'da ise, Gelibolu alım gişelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı gerçekleştirilecek.