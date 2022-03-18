ÇANAKKALE (Bültenler) - 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Garnizon Komutanlığına vekaleten 3.Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Önder Çelik, Edirnekapı Şehitliği'ndeki Çanakkale Anıtı'na çelenk bıraktı. Şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kar altında gerçekleştirilen törende; Çelik bir konuşma yaparken, Vali Yerlikaya, Şehitlik Defteri'ne duygularını yazdı. Anıt önündeki anma, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un okuduğu dualarla sona erdi. Yerlikaya, Ergün ve İmamoğlu, tören alanında bulunan gençler ve gazilerle ayrı ayrı anı fotoğrafları çektirdi. Resmi anmaya katılan protokol, törenin ardından Edirnekapı Şehitliği'ndeki şehit kabirlerini ziyaret etti ve şehit yakınlarının acılarına ortak oldu.

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