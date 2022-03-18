Çanakkale Zaferi'ne ithaf edilen "Semada Yıldızlar" albümü yayınlandı

ŞİLE, İSTANBUL (AA) - Şile Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel hazırlanan "Semada Yıldızlar" albümü sanatseverlerle buluştu.

TRT sanatçısı Alev Sağlık'ın söz ve bestelerini oluşturduğu albümde yer alan parçalara, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da eşlik etti.

Çanakkale Zaferi'nde şehit düşen askerlere ithaf edilen albüm, 5 parçadan oluşuyor.

Aynı zamanda albümde yer alan "Ötme Bülbül" ve "Toprak Ağlar" parçalarının klipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarına özel olarak çekildi.

"Semada Yıldızlar" albümü, Şile Belediyesinin Spotify ve YouTube hesaplarından dinlenebilir. Ayrıca albümün CD formatına Şile Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünden ulaşılabilir.