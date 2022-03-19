"Çanakkale Zaferi" dolayısıyla Samsun'da bowling turnuvası düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Samsun İl Temsilciliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da bowling turnuvası düzenlendi.

Samsun Bowling Akademi'de 38 sporcunun 16 çift halinde yarıştığı turnuvaya, bazı sporcular hava muhalefeti nedeniyle gelemedi. Turnuvada 12 ila 60 yaş arasında sporcular mücadele etti.

Müsabakalar sonunda Beyza Türkdönmez-Demir Aydemir'in takımı birinci, Ruhi Seren-Rukiye Gökyar'ın takımı ikinci, Şükran Bozdemir-Mustafa Koç ve Funda Köse-Muzaffer Topal'ın takımları da üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri, Bowling Akademi Genel Müdürü Güngör Doğanay, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Samsun İl Temsilcisi İsmail Uzun ve Bowling Akademi antrenörlerinden Eren Türkmen tarafından verildi.