ÇANAKKALE ZAFERİ COŞKUYLA KUTLANIYOR; BAĞCILAR MEYDAN'A PLATO KURULDU

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle Bağcılar Belediyesi, ilçenin meydanına direnişin öyküsünü anlatan '18 Mart 1915 Platosu'nu kurdu. Yoğun ilgi gören platoyu görmeye gelenler, alanda canlandırılan tiyatro oyunuyla da geçmişe gitti. Platonun açılış töreninde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'Herkesi bir anda Çanakkale'ye götüremeyiz ama Çanakkale'yi Bağcılara getirtebiliriz' dedi.

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı, Bağcılar Belediyesi'nin 17-20 Mart tarihleri arasında düzenleyeceği bir dizi sosyal ve kültürel etkinlikle kutlanıyor. Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı'na kurulan '18 Mart 1915 Platosu Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Galatasaraylı Hasnun Galip, Fenerbahçeli Arif ve Beşiktaşlı Kaptan Kazım'a ithaf edildi. Canlandırmada, toprakla oluşturulan cepheler arasındaki savaş birebir aktarıldı. Mehmetçiğin düşmanla girdiği çatışma sahneleri vatandaşlara duygusal anlat yaşattı.

O günleri daha iyi anlatması için platoda topraktan cepheler, çadırlar, siperler yapıldı. Aynı zamanda tiyatro oyunuyla da canlandırma oldu. Oyuncular, 6 metrelik mesafede bulunan siperlerde düşman kuvvetlerle yaşanan savaşı canlandırdı. Oyunda temsili top, tüfek ve atlı süvari de yer aldı. 20 Mart Pazar gününe kadar açık olan platoda saat 11.00, 14.00 ve 16.00 saatlerinde canlandırma olacak.

'ÇANAKKALE'Yİ BAĞCILAR'A GETİRMEK İSTEDİK'

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı törende yaptığı konuşmada, 'Yıllar önce Çanakkale'ye seferler düzenlemeye başladık. Başta Bağcılar'daki öğrencilerimiz olmak üzere her yıl 10 binin üzerinde hemşehrimizi Çanakkale'ye götürdük. Daha sonra da 'belki herkesi aynı anda Çanakkale'ye götüremeyiz ama Çanakkale'yi Bağcılar'a getiririz' dedik. Bağcılarda plato oluşturduk. Yıllardır Bağcılar Meydan'da dört gün boyunca, bir hafta boyunca Çanakkale Savaşlarının canlandırılması yapılıyor. Yine Bağcılarımız da güzel bir Çanakkale müzesi oluşturduk, hemşerilerimiz istifade ediyor? dedi.

"Çanakkale bizim gerçekten dünya tarihinde benzeri olmayan, unutmayacağımız ve unutturmayacağımız destan yazdığımız bir savaştır diyen" Çağırıcı, "O mekanlar bugün yüzyıl geçmiş olmasına rağmen yaşamaya devam ediyor çünkü orada bizim şehitlerimiz var. Bu ülkede, Çanakkale'de dedesi olmayan hiçbir kimse yok. Bu yıl ki canlandırmada Çanakkale'de mücadele eden futbolcularımız anısına gelen vatandaşlarımıza onların formasını hediye edeceğiz. Ayrıca onları da yad etmiş olacağız? diye konuştu.