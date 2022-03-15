ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN '57'NCİ ALAY' KORTEJİ, KEŞAN'DA

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan yürüyüşe başlayan ve 57 gönüllüden oluşan kortej, akşam saatlerinde Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle 18 Mart Cuma günü düzenlenecek törene katılmak üzere 57'nci Alay Şehitliği'ne yürüyen gaziler, öğrenciler ve STK temsilcilerinden oluşan 57 kişi, 235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ Valiliği önünden dün yola çıktı. Kortej ellerinde Türk bayraklı flamaları ve sloganlar yazılı pankartlarıyla yürüyerek akşam saatlerinde ulaştıkları Keşan'da karşılandı. Burada 57'nci Alay'a, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi mevkiisnde 27'nci Alay ve 15'inci Hava Bölüğü'nü temsil eden yürüyüşçüler katıldı. 57'nci Alay'ın Keşan'a gelişi nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan 57'nci Alay Genel Koordinatörü Hikmet Yılmaz, yürüyüşün bu yıl 12'ncisini düzenlediklerini belirterek, 12 yıldır bizi ağırlıyorsunuz, yüreklerinize basıyorsunuz ve bize 'hoş geldiniz' diyorsunuz. Birlikte 12 yılı tamamladığım yürüyüş arkadaşlarım yüreklerinizi parçaladınız, ayaklarınızı parçaladınız. Ama hiçbir zaman dönmeyi düşünmediniz. Bize bu gururu, bu onuru yaşattığınız için sizleri yürekten alkışlıyorum. Bu misak-ı milli sınırlarının bozulmaması için cephede şehit olan ama bir tarafta da gazi olup bizim onurumuzu koruyan siz gazilerimiz bizimle birlikte olmanızdan dolayı onur ve gurur duyuyorumö dedi.

'GELECEĞİMİZ, BİRLİKTELİĞİMİZ İLE DAHA DA PARLAK OLACAKTIR'

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünal ise Çanakkale Savaşları'nda canlarını ortaya koyan adını tarihe ve kalplere altın harflerle yazdıran 57'nci Alay'ı bu yıl da Keşan'da karşıladıklarını ifade ederek, Çanakkale Savaşları'nda Yarbay Mustafa Kemal'in sözüyle canlarını ortaya koyan 57'nci Alay'ın tüm fertleri şehit olmuştur. Bugün onların kahramanlıkları ve ortaya koyduğu başarı ile gururlanıyoruz. Bugün bu bağımsız topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak 57, 26 ve 27'nci Alay'ların ve 15'inci Hava Bölüğü gibi dönmeyi düşünmeyen, elleri ayakları öpülesi atalarımız sayesindedir. Bunun için başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize, atalarımıza minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Bize düşen görev 57'nci ve 27'nci Alay'ın ruhunu anlamaktır. Geleceğimiz, birlikteliğimiz ile daha da parlak olacaktırö diye konuştu.

Grubun, geceyi Keşan'da geçirdikten sonra yarın, saat 09.00'da Çanakkale'ye yola çıkacağı bildirildi.