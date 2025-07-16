Çanakkale ve Tekirdağ'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor

Çanakkale ve Tekirdağ'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınlarına, ekipler yoğun rüzgarın etkisi altında müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla kararlılıkla mücadele ettiklerini duyurdu.

EKİPLER ALEVLERİN ARASINDA YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde ve Tekirdağ Şarköy ilçesi Kaytandere mahallesinde başlayarak Gelibolu ilçesine ulaşan orman yangınlarında yoğun rüzgar ve ateşle ekipler mücadele ediyor. Devam eden yangınlarda alevlerin arsasında kalan arazöz cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tekirdağ Şarköy ve Çanakkale Ayvacık'ta sadece alevlerle değil, şiddetli rüzgarla da mücadele ediyoruz. Yeşil Vatan için gece gündüz demeden, son alev sönene kadar kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Nazif Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı

O kara geceden sonra hayatını değiştirdi! İşte yeni mesleği
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? 'Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun' dediği ortaya çıktı

Gözaltına alınan patronun sözleri ortaya çıktı: Beni Gülen yükseltti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.