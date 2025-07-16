Çanakkale ve Tekirdağ'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor

EKİPLER ALEVLERİN ARASINDA YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde ve Tekirdağ Şarköy ilçesi Kaytandere mahallesinde başlayarak Gelibolu ilçesine ulaşan orman yangınlarında yoğun rüzgar ve ateşle ekipler mücadele ediyor. Devam eden yangınlarda alevlerin arsasında kalan arazöz cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tekirdağ Şarköy ve Çanakkale Ayvacık'ta sadece alevlerle değil, şiddetli rüzgarla da mücadele ediyoruz. Yeşil Vatan için gece gündüz demeden, son alev sönene kadar kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Nazif Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale),