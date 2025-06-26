Çanakkale ve Kocaeli'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Biga ilçesi Örtülüce köyü yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki makilik alanda ise başlayan yangın, Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

1) ÇANAKKALE'DE TARIM ARAZİSİNDE YANGIN 2,5 SAATTE KONTROL ALTINDA

Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 12.00 sıralarında çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı.

HABER: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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2) KOCAELİ'DE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINDA

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi mevkisindeki makilik ve ağaçlık alanda 13.30 sıralarında çıkan yangın, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kocaeli İtfaiyesi ve helikopterle yapılan müdahale sonrası yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan yanan alan dron ile havadan görüntülendi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HELİKOPTER KAMERASINDA

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangına Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 2 helikopterle havadan müdahale edildi. O anlar, helikopter kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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