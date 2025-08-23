Çanakkale ve İzmir'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

1) ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGINI, BÜYÜK OLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

3 UÇAK VE 3 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelibolu Ilgardere köyü kırsalında başlayan yangına; 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 33 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araçlar ve 163 personel ile karadan müdahale edilmektedir" dedi.

2 KÖYDEKİ 126 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında başlayan orman yangınına müdahale ediliyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gelibolu ilçemize bağlı Ilgardere köyü kırsalında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına; 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personel ile müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir. Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerimizden 126 vatandaşımız tedbiren güvenli bölgelere nakledilmiştir. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunulmuştur. Yangından etkilenen köylerimizde şu an itibarıyla herhangi bir enerji kesintisi bulunmamaktadır Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında çıkan orman yangını gece boyunca karadan devam eden müdahalenin ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Tamamen kontrol altına almak için ise mücadelemiz devam ediyorö denildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

2) İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Menderes'in Çile Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

'YANGININ ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK'

Menderes'in Çile Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 8 helikopter, çok sayıda iş makinesi ve orman işçisiyle müdahale sürüyor. Yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çakaltepe mevkisinde, orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının enerjisini düşürdük. Kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

HOBİ BAHÇESİNDE KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKMIŞ; 3 GÖZALTI

İzmir'deki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında; hobi bahçesinde kaynak yaptığı belirlenen M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Yangının, hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıkıp, ormana sıçradığı tespit edildi.

KONTROL ALTINDA

İzmir'in Menderes ilçesinde saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

3) MALATYA'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Burç Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

17 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Malatya'nın Doğanyol ilçesi Burç Mahallesi'nde çıkan orman yangını 4 saatlik bir çalışma sonrası kontrol altına alınarak, tamamen söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına; Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri, itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve personeller ile köylüler katıldı. Bölgede AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri de hazır tutuldu. Yangında ilk belirlemelere göre 17 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.