Çanakkale ve Edirne Valileri Arasında İşbirliği Görüşmesi
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret ederek iki ildeki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek mevkidaşı Toraman'a teşekkür etti.
Ziyarette, illerde yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel