Çanakkale ve Edirne Valileri Arasında İşbirliği Görüşmesi

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek mevkidaşı Toraman'a teşekkür etti.

Ziyarette, illerde yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.