Çanakkale ve Balıkesir'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale ve Balıkesir ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını açıkladı. Ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olunması öneriliyor.
Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarın ve fırtınanın etkili olması öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel