Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti
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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı ile bir araya gelerek jandarma personelinin kuruluş yıl dönümünü kutladı ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan ile bir araya gelen Vali Toraman, jandarma personelinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ziyaretin ardından, Vali Toraman başkanlığında, Çanakkale'nin huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci ve şube amirleri de katıldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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