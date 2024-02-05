Çanakkale Valisi Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. yarısının açılışı dolayısıyla yenileme ve güçlendirme çalışmaları tamamlanarak eğitim ve öğretime açılan Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük ve Şube Müdürü Cengiz Yılmaz'ın da bulunduğu ziyarette Vali Aktaş, Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hamdi Taşkın ile görüşerek okulun fiziki ve eğitim durumuna ilişkin bilgi aldı.

Vali Aktaş, öğrencilere de derslerinde başarılar diledi.

Ziyaretinde öğretmenlerle ve velilerle de bir araya gelen Aktaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. yarısının hayırlı olması temennisinde bulundu.