Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aktaş, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem : Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", " Gazze : Kanıt"ta Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" adlı fotoğraflarını seçen Aktaş, "Çevre-Yaşam"da Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Haber"de Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Spor"da ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" karelerini oyladı.

Vali Aktaş, 2023'ün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü olması dolayısıyla özel önem taşıdığını belirterek, "Bununla beraber, yaşadığımız deprem acısı ve devam etmekte olan Gazze'deki gelişmeler, İsrail'in orada uyguladığı masum halka mezalimi göz ardı edemeyiz. Zaten gördüğüm kadarıyla Anadolu Ajansımızın tüm kategorilerde iki konuyu da işleyen resimleri var. Bizim tercihlerimizde de bu üç unsur baş aktörü oynamış oldu." değerlendirmesinde bulundu.