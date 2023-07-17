Çanakkale Valisi İlhami Aktaş : "Yaralı ve can kaybımız yok"

ÇANAKKALE - Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında iki farklı noktada çıkan ve yaklaşık 7 saattir devam eden orman yangınını tedbir amaçlı boşaltılan Kemel Köyü'nden takip eden Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, herhangi yaralı ve can kaybı olmadığını belirtti.

Çanakkale'de akşam saatlerinde merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü'ne yakın ormanlık alanda iki farklı çıkan orman yangını Kemel ve Musaköy'e sıçradı. Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Kemel Köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar otobüslerle Terzioğlu kız öğrenci yurduna gönderildi.

Yaklaşık 7 saattir devam eden orman ve örtü yangının tedbir amaçlı boşaltılan Kemel Köyü'nden takip eden Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, orman yangınında şu ana kadar herhangi yaralı ve can kaybının olmadığını belirterek, "Dün saat 16.30 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı köylerimizde yaklaşık 5 köyümüzü ve civarını etkileyen örtü yangınıyla başlayıp, daha sonra ormana sıçrayan bir orman yangını söz konusu oldu. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Şu ana kadar köylerimizden birisini vatandaşımızın can güvenliği açısından boşalttık. Vatandaşlarımızı il merkezinde kendilerine tahsis ettiğimiz tesislerimizde bu gece ağırlayacağız. Onun dışında rüzgar şu an itibariyle etkisini azaltmasıyla yangının ilerlemesi de yavaşlamış vaziyette. Tüm arkadaşlarımız, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Kızılay, sağlık ekiplerimiz, gönüllülerimiz yangının söndürülmesi için elinden gelen çabayı sarf etmektedirler. Havadan ve karadan müdahaleler devam etmekte. Sabahın ilk ışıklarıyla bu müdahale havadan daha da artarak devam edecek. Umarım en kısa sürede sonuç almış oluruz ve daha fazla bir orman ve örtü yangınına meydan vermeden söndürmüş olacağız diye ümit ediyorum. Yaralı ve can kaybımız yok. Onun dışında orman varlığımız ve ekili alanlar dışında herhangi canlı kaybımızda yok bildiğimiz, şu ana kadar bize intikal eden ama çok şükür herhangi yaralı ve can kaybımız yok" dedi.