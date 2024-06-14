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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Arıburun İlkokulu'nda Karne Törenine Katıldı

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Arıburun İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilere karnelerini verdi. Aktaş, öğrencilere yaz tatillerini verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulundu ve öğretmenlere teşekkür etti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Arıburun İlkokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

İl genelinde 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 8 bin 727 okul öncesi, 25 bin 97 ilkokul, 24 bin 88 ortaokul, 23 bin 107 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere 81 bin 19 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Arıburnu İlkokulunda düzenlenen karne törenine beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Ergüven, Arıburun İlkokulu Müdürü Mehmet Çetin, öğretmenler, öğrenciler ve aileleriyle katıldı.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Aktaş, başarılarından dolayı tebrik ederek karnelerini verdi.

Yaz tatillerini verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Aktaş, "Yaz tatili sürecinizde bol bol dinlenin, tatilinizi verimli geçirin. Sizleri tebrik ediyorum, ailelerinizle güzel bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.

Öğretmenlere teşekkür eden Aktaş, yaz tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulunarak, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

İlhami Aktaş Tatil Eğitim Yaşam Güncel Haberler

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