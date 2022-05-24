Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Haberler

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
AA'nın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Aktaş, kurum çalışanlarına başarılar diledi.
AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy da AA'nın faaliyetleri hakkında Aktaş'a bilgi verdi.
Ziyarette Çanakkale Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ve İl Göç İdaresi Müdürü Velican Doğru da yer aldı.
AA / Uğur Ulu - Güncel