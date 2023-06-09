Çanakkale Valisi Aydın Ceylan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın Yenice'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Aktaş, ziyarette, şehit Ceylan'ın babası Bekir Ceylan ve annesi Gülten Ceylan'a sabır dileyip başsağlığı temennisinde bulundu.

Aile ile bir süre sohbet edip acılarını paylaşarak, minnet duygularını ileten İlhami Aktaş, "Vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, şehidimizin değerli ailesi bize emanettir. Bizler, her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Vali Aktaş'a ziyaretinde Yenice Kaymakamı Musa Göktaş eşlik etti.