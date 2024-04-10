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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan Ramazan Bayramı Mesajı

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, rahmet, merhamet ve bereket ayı olan ramazanın sonunda huzur ve güven içinde Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların dini ve insani hassasiyetlerle ihtiyaç olunan bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakmalı, küslükleri sona erdirmeli, kardeşlik ruhuyla akrabalarımızı, komşularımızı, şehitlerimizin değerli ailelerini, yetim, hasta, yaşlı ve yardıma muhtaç insanlarımızı ziyaret ederek bayram sevincini birlikte yaşamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Aziz milletimizin, değerli Çanakkaleli hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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