Çanakkale Valisi 112 Acil Çağrı Merkezini Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 112 acil çağrı numarasının farkındalığını artırmak amacıyla her yılın 11 Şubat günü kutlanan "112 Günü" nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Çanakkale'deki 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan personelle bir süre görüşerek sohbet eden Vali Aktaş, 11 Şubat "112 günü" dolayısıyla kurum çalışanlarının gününü kutladı.

Çanakkale'de acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı bir şekilde ulaşma gayretinde olan tüm personeli başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Aktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi personeline görevlerinde kolaylıklar diledi.