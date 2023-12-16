Çanakkale Valiliği'nden yoğun yağış uyarısı

Çanakkale Valiliği, gün boyu devam edecek yoğun yağış dolayısıyla vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları, su birikintilerine araçları ile girmemeleri uyarısında bulundu.

Çanakkale Valiliği, gün boyu devam edecek yoğun yağış dolayısıyla vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları, su birikintilerine araçları ile girmemeleri uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan duyuruda, il genelinde yoğun yağışın gün boyu devam edeceği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Etkili olan sağanak dolayısıyla vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durması, su birikintilerine araçları ile girmemeleri, sürücülerimizin kapalı yollarda alternatif yolları kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur."