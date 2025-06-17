Çanakkale Valiliği'nden Yangın Uyarısı

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Çanakkale Valiliği, son günlerde artan orman ve tarım arazisi yangınlarına dikkat çekerek, biçerdöver kullanımı ve anız yakmanın neden olduğu tehlikelere karşı uyarılarda bulundu. Yangınların çoğunun dikkatsizlikten kaynaklandığını vurgulayan valilik, anız yakmanın yasak olduğunu belirtti.

Çanakkale Valiliği, son günlerde yaşanan orman ve tarım arazisi yangınlarına dikkati çekerek uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde meydana gelen yangınların büyük bölümünün biçerdöver kullanımındaki ihmaller, anız yakma ve dikkatsizliklerden kaynaklandığı belirtildi.

Özellikle hasat döneminde kullanılan tarım makinelerinin sebep olduğu kıvılcımların, rüzgarın da etkisiyle orman ve tarım arazilerinde büyük yangınlara neden olduğu aktarılan açıklamada, "Anız yakmak kesinlikle yasaktır. Ateşle tarım arazilerine yaklaşmayın. Yangına sebep olanlara karşı adli ve idari işlemler uygulanmaktadır. Lütfen dikkatli olalım. Küçük bir ihmal, telafisi imkansız kayıplara yol açar." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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