Çanakkale Valiliği'nden Yangın Uyarısı

Çanakkale Valiliği, son günlerde yaşanan orman ve tarım arazisi yangınlarına dikkati çekerek uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde meydana gelen yangınların büyük bölümünün biçerdöver kullanımındaki ihmaller, anız yakma ve dikkatsizliklerden kaynaklandığı belirtildi.

Özellikle hasat döneminde kullanılan tarım makinelerinin sebep olduğu kıvılcımların, rüzgarın da etkisiyle orman ve tarım arazilerinde büyük yangınlara neden olduğu aktarılan açıklamada, "Anız yakmak kesinlikle yasaktır. Ateşle tarım arazilerine yaklaşmayın. Yangına sebep olanlara karşı adli ve idari işlemler uygulanmaktadır. Lütfen dikkatli olalım. Küçük bir ihmal, telafisi imkansız kayıplara yol açar." ifadelerine yer verildi.