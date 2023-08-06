Çanakkale Valiliği'nden Orman Yangınlarına Karşı Uyarı

Çanakkale Valiliği, ormana giriş yasağına uyulması ve yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olunması uyarısında bulundu. Sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın beklendiği belirtilerek, orman yangınlarının risk oluşturduğu vurgulandı.

Çanakkale Valiliği, ormana giriş yasağına uyulması ve yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale'de önümüzdeki günlere sıcak havanın yanı sıra kuvvetli rüzgarın da beklendiği belirtilerek, bu durumun orman yangınları açısından çok büyük bir risk oluşturduğu vurgulandı.

Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığı aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ormana giriş yasağına uyması ve yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.