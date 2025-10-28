Haberler

Çanakkale Valiliği'nden Deprem Açıklaması: Olumsuzluk Yok

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Çanakkale Valiliği, kentte herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre depremin ardından saha taramaları devam ediyor.

Çanakkale Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 22.48 sıralarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili birimlerimiz saha taramalarına devam etmektedir. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
