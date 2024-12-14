Çanakkale Usta Öğreticiler, Sosyal Güvenceleri İçin Bir Araya Geldi

Çanakkale Usta Öğreticiler Derneği üyeleri, Halk Eğitimi Merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin sosyal güvencelerinin sağlanması talebiyle bir araya geldi.

Dernek üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasında, kadro ve özlük hakları konusundaki taleplerini dile getirdi.

Çanakkale Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Gülgün Kubal, yaptığı açıklamada, usta öğreticilerin statüsünün belirsiz ve sosyal güvenceden yoksun olduğunu söyledi.

Usta öğreticilerin sayısının ülke genelinde 100 bine yaklaştığını ifade eden Kubal, Kovid-19 salgını döneminde tüm kurum ve kuruluşlarının maske ihtiyacını karşıladıklarını hatırlattı.

Kubal, mevzuatta usta öğreticinin görev tanımının yapılması, statüsünün belirlenmesi, özlük haklarının verilmesi, sözleşmeli ya da kadrolu statüye geçirilmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.