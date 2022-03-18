ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜ BAĞLAMA ÇALARAK SÖYLEDİLER

İZNİK, BURSA (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde müzik öğretmeni Uğur Turanlı, Çanakkale Türküsünü öğrencileri ile birlikte bağlama çalarak söyledi.

Müzik öğretmeni Uğur Turanlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle öğrencileri ile bir etkinlik gerçekleştirdi. Turanlı, yaşları 10 ila 14 arasında değişen 9 öğrencisi ile birlikte bağlama çalarak Çanakkale Türküsünü seslendirdi.

Turanlı, '107 yıl önce atalarımız bu topraklarda bayrak, vatan ve millet için gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiler. Kanlarıyla destan yazdılar. O destan, bu türküye konu oldu. Ben de Çanakkale Türküsünü bu özel günde öğrencilerimle birlikte bağlama ile çalarak seslendirmek istedim. Milletimizin istiklali için canını feda eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz' dedi.