ÇANAKKALE - (TIMELAPSE) 1915 Çanakkale Köprüsü ve Ay 1915 Çanakkale Köprüsü ve ayın doğuşu ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde doğan ve yükselen Ay güzel görüntüler oluşturdu. 1915 Çanakkale Köprüsü ve ayın doğuşu ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde doğan ve yükselen Ay güzel görüntüler oluşturdu. Saat 22.38'de kendini göstermeye başlayan Ay, yaklaşık 40 dakika boyunca 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde yükselerek gökyüzündeki konumunu aldı. AA / Burak Akay - Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü Güncel Haberler

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