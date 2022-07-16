ÇANAKKALE - (TIMELAPSE) 1915 Çanakkale Köprüsü ve Ay - Haberler

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ÇANAKKALE - (TIMELAPSE) 1915 Çanakkale Köprüsü ve Ay

AA - Burak Akay - Güncel
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1915 Çanakkale Köprüsü ve ayın doğuşu ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde doğan ve yükselen Ay güzel görüntüler oluşturdu.

1915 Çanakkale Köprüsü ve ayın doğuşu ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde doğan ve yükselen Ay güzel görüntüler oluşturdu. Saat 22.38'de kendini göstermeye başlayan Ay, yaklaşık 40 dakika boyunca 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde yükselerek gökyüzündeki konumunu aldı.

AA / Burak Akay - Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü Güncel Haberler

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