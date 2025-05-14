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Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantısı Gerçekleşti

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantısı Gerçekleşti
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılına yönelik planlamaların ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda zirai don, doğal afetler ve Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan sevkleri gibi konular üzerinde duruldu.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 2025 yılının ilk dört ayında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamaların ele alındığı toplantı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan başkanlığında düzenlenen toplantıya, şube ve ilçe müdürleri katıldı.

Toplantıda, zirai don ve diğer doğal afetlerle ilgili yürütülen çalışmalar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan sevklerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, temmuz ayında başlayacak olan "tarım sayımı" hazırlıkları ele alındı.

Ayrıca ilçe müdürlükleri, 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin kapsamlı sunumlar yaparak taleplerini iletti.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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