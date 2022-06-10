ÇANAKKALE - Soylu: "Tehditler ne kadar büyük olursa olsun, biz gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz" - Haberler

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ÇANAKKALE - Soylu: "Tehditler ne kadar büyük olursa olsun, biz gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz"

AA - Burak Akay - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ÇANAKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında, Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ÇANAKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında, Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'nde konuştu. (4)

AA / Burak Akay - Güncel

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