ÇANAKKALE - Soylu: "Tehditler ne kadar büyük olursa olsun, biz gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ÇANAKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında, Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'nde konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ÇANAKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında, Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'nde konuştu. (4) AA / Burak Akay - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ÇANAKKALE - Soylu: 'Tehditler ne kadar büyük olursa olsun, biz gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz' - Haberler

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