ÇANAKKALE - Soylu: "Tehditler ne kadar büyük olursa olsun, biz gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz" - Haberler

ÇANAKKALE - Soylu: "Tehditler ne kadar büyük olursa olsun, biz gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz"
AA - Burak Akay - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ÇANAKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında, Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ÇANAKKALE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında, Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'nde konuştu. (4)
AA / Burak Akay - Güncel