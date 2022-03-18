Son dakika haberleri... Siirt'te Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Son dakika haberleri: Siirt'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Siirt'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim ve ilahi okunmasıyla başladı.
İl genelinde Kuran kurslarında şehitler için okunan 2 bin 199 hatmi şerifin duası yapıldı.
Vatandaşlara lokum ikram edildi.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel