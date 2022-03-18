Son dakika haberleri... Siirt'te Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Siirt'te Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Siirt'te Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

Son dakika haberleri: Siirt'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Siirt'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim ve ilahi okunmasıyla başladı.

İl genelinde Kuran kurslarında şehitler için okunan 2 bin 199 hatmi şerifin duası yapıldı.

Vatandaşlara lokum ikram edildi.

Son dakika haberleri... Siirt'te Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Çanakkale, 18 mart, Siirt, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title