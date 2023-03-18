ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE ANILDI

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 108. yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Yerlikaya, ? Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle, Çanakkale zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayan, hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Milli şairimiz Akif'in ifadesiyle, 'Tarihe bile sığmayan kahramanlarımız, Çanakkale'yi geçilmez kılmış bu büyük zaferi tarihimize altın harflerle yazdırmıştır. Bu zafer, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin en büyük kaynağıdır. Bu vesileyle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, istiklalimiz ve istikbalimiz için şahadete eren tüm şehitlerimizi ve gazilik onurunu yaşayan tüm kahramanlarımızı rahmet minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.